Найуспішніші ІТшники вчитимуть школярів Львова програмуванню

Щороку на початку грудня десятки мільйонів учнів з усього світу беруть участь в Годині коду, яка традиційно відбувається протягом тижня інформатики. Захід має на меті популяризувати інформаційні технології та продемонструвати, що кожен може навчитись основ кодування незалежно від віку, соціального стану чи знань. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Цього року тиждень інформатики припадає на 4-10 грудня і вже вдруге понад 100 львівських шкіл долучаться до всесвітньої акції. У кожній школі-учасниці відбудуться заняття з програмування під дбайливим керівництвом вчителів та менторів-розробників відомих ігор, власників і менеджерів ІТ-компаній, талановитих програмістів і бізнесменів.

«Якщо Ви спеціаліст сфери ІТ і готові прийти в одну зі шкіл міста Львова та провести урок за програмою code.org для учнів 8 та 9 класів, запрошуємо Вас зареєструватись», – зазначають організатори акції.

Довідка

Акція заснована у 2013 році організацією Code.org. Великі ІТ компанії долучились до розробки навчальних програм, а глобальний рух підтримали Барак Обама, Білл Гейтс, Марк Цукерберг і чимало інших знаменитостей. Ця масова кампанія підтримується більш, як 400 партнерами та 200000 вчителями і залучає десятки мільйонів учнів у більш, як 180 країнах світу.