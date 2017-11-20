На Львівщині єгер застрелив домашнього собаку. Власниця бореться за справедливе покарання для вбивці (18+)

У селі Суходіл Перемишлянського району місцева мешканка написала заяву у поліцію через вбивство її собаки єгерем. Про це Львівському порталу повідомила зоозахисниця Андріана Байло.

За її словами, 10 листопада у селі Суходіл на території фермерського господарства єгер застрелив собаку, що перебував на обгородженій території.

«Шулим Ярослав заради розваги вбив собаку. Мисливець стріляв собаці в голову,але промахнувся і куля потрапила в нижню щелепу. В результаті собака стік кров‘ю. Чак був домашнім улюбленцем, надзвичайно добрим собакою», – йдеться у дописі А. Байло у Facebook.

У коментарі Львівському порталу жінка зазначила, що власниця собаки того дня поралася на конюшні, де працює. Чак бігав на території господарства.

«Той мисливець-єгер так само там працював. У той час він розпивав алкогольні напої зі своїм товаришем-єгерем», – зазначила вона.

Так, у якийсь момент чоловік підійшов до собаки і вистрелив йому в лице.

«Там була свідок – старша жіночка. Він цю жінку залякав. Свого часу він її собаку теж застрілив», – каже А. Байло.

Вона додала, що колтись собака належав цьому єгерю: мисливець брав Чака на полювання.

«Це собака був його. Він взяв собаку для полювання. Але собака виявився добрим, перелякався того. Він хотів цього собаку там на місці застрілити, але інші мисливці не дали. Тому він прийшов в село і викинув, і Чака підібрала жінка», – каже зоозахисниця.

Власниця собаки уже написала заяву до Перемишлянського райвідділу поліції, проте нарікає, що правоохоронці не надто охоче беруться розслідувати цю справу.

«Одразу після трагедії жінка подзвонила до ветеринара і до поліції – всюди лише посміялись. А вже після того, як написали у Фесбуці, і як почався розголос, тоді і сам єгер злякався, прийшов до неї, погрожував їй, мовляв, вона його на цілу країну опозорила. У поліції вони прийняли заяву, бо знали про розголос. Але теж їй розповіли, що то нічого не буде з того, мовляв, немає доказів», – обурюється А. Байло.

Проте волонтери наполягають: судмедекспертиза може довести умисне вбивство тварини.

У відділі комунікації Нацполіції Львівщини Львівському порталу не повідомили, чи відкрите кримінальне провадження у цій справі без офіційного інформаційного запиту.

Нагадаємо, що в Україні посилили відповідальність за знущання над тваринами. Жорстоке поводження карається штрафом від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини, якщо перебування у власника небезпечне для її життя або здоров’я. За вбивство тварини в присутності дитини – обмеження позбавлення волі строком 3-5 років.

Нещодавно у Києві засудили чоловіка, що жорстоко познущався над котом.

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