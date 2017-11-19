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«Жнива скорботи». У Львівській філармонії відбудеться концерт пам'яті жертв Голодомору

Дарина Смеречанська

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У День пам’яті жертв Голодоморів, 25 листопада, Львівська філармонія запрошує на прем’єру твору, який має зв’язок з цією трагічною датою. Концерт пам’яті «Жнива скорботи» вперше презентуватиме у Львові Симфонію № 3 сі мінор Бориса Лятошинського в її оригінальній редакції 1951 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі філармонії.

Диригент концерту Мирон Юсипович розповів: «Голодомор – це трагедія українського народу і про неї треба згадувати щороку. Наш концерт присвячений дням пам’яті. Третя Симфонія Бориса Лятошинського має прямий стосунок до трагедії, оскільки саме вона спонукала композитора до написання твору. Ми будемо виконувати цю симфонію за першою редакцією. Цю редакцію свого часу заборонив Сталін, тому Лятошинський був змушений переробити її. Донедавна вона ніде не виконувалася і тепер нарешті ми представимо публіці найперше, оригінальне звучання. Твір напередодні вже виконали в Києві. А для Львова це прем’єра. Як на мене, це також одна з найкращих симфоній серед усіх українських, твір світового рівня».

Під диригуванням Мирона Юсиповича симфонію Лятошинського виконає Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії.

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