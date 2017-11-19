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Як на Львівщині відзначатимуть четверту річницю початку Революції Гідності

Дарина Смеречанська

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Протягом 20-21 листопада на Львівщині відбуватимуться заходи з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.

Програму заходів з нагоди відзначення четвертої річниці початку Революції Гідності оприлюднили  на сайті ЛОДА.

20 листопада

13:00 год – відкриття виставки «Революція Гідності. Пам’яті Небесної Сотні» у Музеї визвольної боротьби України (вул. Ковельська,52).

Опісля – презентація книги Михайла Набитовича «Львівські лицарі Небесної Сотні» та започаткування проекту «День народження Героя Небесної Сотні»: 20 проектів у Музеї визвольної боротьби України.

21 листопада

11:30 год – відкриття пам’ятного знаку на місці криївки головного командира УПА, генерал-хорунжого Романа Шухевича у парку «Знесіння» (вул. Ковельська,52).

15:00 год – покладання квітів та запалення лампадок на могилах осіб, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького та полковника А.  Соколенка, борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.

15:05 год – проведення чину панахиди на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.

16:00 год – проведення екуменічної молитви за Україну та її захисників за участі керівників єпархій церков. Громадське віче та мистецька програма «Пісні-символи Майдану» присвячена Героям Революції Гідності з презентацією спогадів  про Героїв Небесної Сотні Львівщини. Підняття в небо білих ліхтариків з ангелами як символів Героїв Небесної Сотні на площі біля пам’ятника Т. Шевченку (просп. Свободи).

м. Харків

Упродовж дня

Відкриття інсталяції Дарії Востреси «Перша зброя Майдану» за участі делегації Львівщини в приміщенні Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

м. Київ

Упродовж дня

Мистецька програма, присвячена Героям Небесної Сотні за участі Львівської академічної чоловічої хорової капели «Дударик» та балету «Життя»  у м. Києві.

 

 

 

 

 

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