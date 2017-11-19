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Впіймали двох грабіжників, які на Городоцькій напали на львів'янина

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У Львові правоохоронці «по гарячих слідах» впіймали двох грабіжників, які на вулиці Городоцькій напали на чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Так, учора близько 22 години на вулиці Городоцькій троє невідомих напали на заявника, заламали руки та забрали в нього гаманець і телефон.

Патрульні прибули на місце події та разом з потерпілим почали обстежувати прилеглі вулиці. Невдовзі інспектори виявили двох чоловіків, а заявник підтвердив, що саме вони напали на нього.

Підозрюваних перевірили в базі даних та провели поверхневу перевірку. 45-річного та 36-річного чоловіків доставили до Залізничного відділу поліції для встановлення всіх обставин справи.

 

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