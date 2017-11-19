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Володимир В'ятрович: «У брудну антиукраїнську гру польські політики намагаються втягнути Європу»

Дарина Смеречанська

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Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович про інцидент із забороною в’їзду Святославу Шереметі до Польщі:

«Секретар Державної міжвідомчої комісії (спеціального уповноважного органу, до сфери компетенції якого входить питання виявлення могил, встановлення пам’ятників та пам’ятних знаків на виконання угод з іншими державами) Святослав Шеремета – персона нон-ґрата в Польщі. Він виконував функції секретаря в 2008-2010 роках, вдруге з 2014 до тепер. За його участі чимало проведено пошукових робіт та відкрито пам’ятників та меморіалів на виконання угод з Угорщино, Туреччиною, Німеччиною, Чехією тією ж Польщею. Розпочато співпрацю з Італією та Словенією.

Спроба усунути його з вирішення нинішніх проблем між Україною та Польщею – яскравий доказ того, що теперішня польська влада не хоче їх вирішувати. Саме таким чином її представники здобувають для себе дешеві політичні дивіденди і навіть зберігають міністерстві крісла.

А мертві, на їх думку, почекають. Заборона Святославу Шереметі в’їзду до Шенгенської зони – свідчення того, що в брудну антиукраїнську гру польські політики намагаються втягнути Європу. Певен, за це їм доведеться відповідати перед європейськими структурами і втекти, як від запитань про фашистські марші 11 листопада, не вдасться».

Фото: Апостроф

 

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