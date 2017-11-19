Українську статую вівчаря визнали найвищою у світі та включили у Книгу рекордів Гіннеса

Гранітний пам’ятник, встановлений на території етнографічного комплексу “Фрумушика-Нова” у Тарутинському районі Одеської області, офіційно визнали найвищою у світі статуєю вівчаря (не плутати з найвищими пам’ятниками). Про це повідомляє сайт Книги рекордів Гіннеса, передає Укрінформ.

“Найвища статуя пастуха дорівнює 16,43 м (53 фути 10,8 дюйма) і була встановлена Олександром Паларієвим (Україна) в Одесі, Україна, 1 грудня 2016 року. Паларієв створив статую “Овечий пастух Фрумушика-Нова”, використовуючи 152 м лабрадориту”, – йдеться в повідомленні.

Це вже десятий рекорд, зареєстрований за 11-й рік існування етнографічного комплексу “Фрумушика-Нова”. Попередні 9 рекордів фіксувалися в Національному реєстрі рекордів України.

Пам’ятник вівчарю у бурці і з палицею був внесений до Національного реєстру рекордів України в квітні цього року. Як уточнила громадська діячка і еколог Ірина Бурлаченко, яка була присутньою на фіксації нового рекорду України, пам’ятник зроблений з граніту. Його висота з постаментом становить 17 метрів 93 сантиметри, а вага – 1080 тонн.

Ідею створення скульптури втілив 44-річний скульптор з Вінницької області Іван Короленко.

Одним з рекордів господарства, очолюваного Олександром Паларієвим, є найбільший в Європі вівчарський комплекс з вирощування овець каракульської породи. Тут тримають майже 6 тисяч овець, молоко яких йде на виробництво бринзи, а вовна – на виготовлення одягу і постільного приладдя.

Окрім вівчарства, в господарстві займаються виноробством. В Одесі на конкурсі винарів-аматорів, що проводиться під патронатом Таїровського інституту виноробства, вина сім’ї Паларієвих кілька разів посідали перші місця.

Будівництво господарства Фрумушика-Нова почалося влітку 2006 року на місці молдавських сіл, виселених навесні 1946 року у зв’язку з створенням військового полігону. Коли через півстоліття полігон закрився, Андрій Паларієв, який народився в одному із знищених згодом сіл, вирішив відродити тут життя.

За 10 років “Фрумушика-Нова” стала центром зеленого туризму з великим вівцекомплексом. На її базі відбувся з’їзд вівчарів Європи, Бессарабський ярмарок і пленер діячів мистецтв з Польщі, Німеччини, Литви і Грузії.

Сьогодні комплекс “Фрумушика-Нова” може нахвалитися етнографічним музеєм просто неба “Бессарабське село Фрумушика-Нова”, де туристи можуть побачити національні подвір’я ХІХ-ХХ століть Бессарабії (молдавське, українське, російське, болгарське, німецьке, гагаузьке, єврейське). На території комплексу є Парк-музей скульптур “Історія Бессарабської землі”, який теж, до речі, отримав номінацію у Книзі рекордів України за “найбільшу кількість скульптур у приватному парку-музеї”.

Тут же побудований меморіальний комплекс “Пагорб пам’яті”, присвячений знедоленим жителям виселених сіл Фрумушика-Нова, Рошія, Гофрумсталь, Кантемир і Зурум.

Для туристів є можливість сходити на полювання і рибалку, скуштувати вина, бринзу і коронну страву – фазана з мамалигою. Для дітей працює міні-зоопарк і ферма поні.

Цілком імовірно, що весною сім’я Паларієвих у черговий раз здивує своїх відвідувачів якимось незвичайним об’єктом або нововведенням. Фантазію і бажання їм не позичати.

Фото: guinnessworldrecords.com