У центрі Парижа вшанували пам'ять жертв Голодомору

У центрі Парижа пройшла акція із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Про це повідомляє Укрінформ.

У заході взяли участь віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Ценцадзе, президент Світового конгресу українців Євген Чолій, Надзвичайний та Повноважний посол України у Франції Олег Шамшур.

Вони вшанували пам’ять загиблих у роки Голодомору покладанням квітів до вічного вогню під Тріумфальною аркою в Парижі.

У церемонії також взяли участь керівники об’єднань українців у Франції, представники української діаспори, які приїхали до Парижа з різних куточків Франції.

“Нині у Франції відбуваються дні вшанування пам’яті жертв Голодомору. Покладання квітів сьогодні – це ще одна можливість для нас вклонитися та вшанувати пам’ять загиблих українців – жертв, які наш народ поніс та сповна відчув на собі”, – сказала в коментарі Укрінформу віце-прем’єр-міністр України.

У неділю о 14.30 за місцевим часом у головному соборі країни – Нотр-Дам де Парі, відбудеться поминальна служба за жертвами Голодомору.