У столиці через виявлені порушення у маршрутках розірвуть угоди з перевізниками

У результаті позапланових перевірок в Києві буде розірвано угоди з деякими приватними перевізниками за порушення норм перевезень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі КМДА.

Із 9 листопада у столиці проводять позапланові перевірки перевізників, що обслуговують автобусні маршрути, які працюють у режимі маршрутного таксі.

Департамент транспортної інфраструктури спільно з Державною службою України з безпеки на транспорті та патрульною поліцією продовжують рейди містом. За цей період перевірено 12 перевізників.

У ході перевірок виявлено порушення та складено акти на маршрути №№ 201, 459, 421, 581, 464, 565, 518, 416.

Серед порушень – відсутність протоколів проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, тимчасових реєстраційних документів на транспортні засоби, страхових полісів, пошкоджені сидіння, наявність сторонніх предметів у салоні тощо.

«Із двома перевізниками будемо розривати договори. За цей тиждень перевірок складено акти на 7 перевізників, у яких виявлено порушення. Проблема в тому, що перевізники зовсім не бояться покарання, адже штрафи, які наразі може виписати Укртрансбезпека і Нацполіція, невеликі – 200, 500 і 1000 гривень. Тому зараз вкрай необхідно внести зміни до законодавства, щоб посилити відповідальність перевізників за порушення вимог безпеки пасажирських перевезень», – зазначив Сергій Симонов, директор Департаменту транспортної інфраструктури.