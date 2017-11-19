ОСТАННІ НОВИНИ

Саакашвілі заявив, що готовий очолити новий уряд

Дарина Смеречанська

|

Екс-президент Грузії, лідер “Руху нових сил” Міхеіл Саакашвілі заявив, що Україні потрібен нова влада і новий уряд, який він готовий очолити.  Про це Саакашвілі заявив на віче, що проходить 19 листопада на площі Конституції під ВР. Про це повідомляє УП.

“Україна потребує нової влади, створення нового уряду, маємо разом створити їх, я готовий робити це разом з вами. Маємо знайти нових людей для нового уряду … Я готовий разом з вами очолити цей процес і готовий очолити цей уряд, якщо потрібно”, – заявив Саакашвілі.

“3 грудня – початок “народного імпічмента”. … Ми створили інформаційні центри у кожному регіоні України. … 3 грудня – “година ікс”, для нас, для них і для країни. Я буду їздити по країні, піднімати людей, без жодних провокацій, мирно і спокійно, обґрунтовано, з конкретним планом і кандидатами на конкретні посади”, – зазначив лідер “РНС”.

“До 3 грудня ми чекаємо, якщо влада не виконує наших вимог, ми оголошуємо “народний імпічмент”, – додав Саакашвілі.

Участь у заході беруть кілька сотень людей, площа перед ВР заповнена. Зі сцени виступали активісти “РНС”, народні депутати Сергій Лещенко та Юрій Дерев’янко та ін.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Львівський геріатричний пансіонат – унікальне місце: воно має у своєму володінні земельну ділянку площею близько 14 гект...

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...