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На розмінування територій у зоні АТО знадобиться до 15 років

Дарина Смеречанська

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Експерти вважають, що на розмінування територій в Луганській і Донецькій областях Україні знадобиться мінімум 10-15 років. Крім того, це вимагатиме величезних витрат. За інформацією Міноборони, мінами та вибухонебезпечними предметами сьогодні усіяні близько 7 тисяч квадратних кілометрів підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.  Про це повідомляє DT.UA.

Як зазначається, не всі ці ділянки заміновані, але вони потенційно небезпечні.

За даними видання, очистити на сьогодні вдалося лише близько 25 га с/г угідь, 70 га акваторії, 1152 км автомобільних шляхів, а також 712 км залізниць. З початку АТО групами розмінування ЗСУ виявлено, знешкоджено (знищено) понад 17 тисяч вибухонебезпечних предметів.

“Якщо собівартість міни коливається в межах від 3 до 30 доларів, то на її знешкодження потрібно витратити 300-1000 доларів. Наприклад, у Хорватії за програмою розмінування на 2009-2019 роки буде використано 550 млн євро, у тому числі коштів міжнародних донорів”, – йдеться в статті видання.

Нашій країні, на думку експертів, для цього знадобиться не один мільярд доларів, і їй самостійно з цим не впоратися. Про готовність підтримати Україну вже заявили НАТО, ЄС, ОБСЄ, ООН, Женевський міжнародний центр гуманітарного розмінування, а також окремі країни.

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