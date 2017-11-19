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На Львівщині мікроавтобус збив дитину-пішохода

Дарина Смеречанська

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У с. Шегині Мостиського району «Мерседес-Спрінтер» здійснив наїзд на 13-річну дитину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, о 19:11 год. в с. Шегині Мостиського району, на автодорозі Львів-Шегині, водій, 1991 року народження, житель с. Шегині, Мостиського району, керуючи автомобілем “Мерседес-Спрінтер”, здійснив наїзд на пішохода (дитину), 2004 року народження, жителя с. Крукеничі, Мостиського району.

Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження та госпіталізований в реанімаційне відділення Мостиської КЦРЛ. Проводиться дослідча перевірка.

 

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