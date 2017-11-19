«Міс світу-2017» стала модель з Індії

20-річна модель з Індії Мануші Чхіллар перемогла на конкурсі “Міс світу-2017”. Про це повідомляє ВВС Україна.

Дівчина здобуває освіту кардіохірурга, розмовляє хінді та англійською.

Друге місце посіла мексиканка Андреа Меза, третє – британка Стефані Хілл.

У топ-5 також увійшли представниці Кенії і Франції. Всього в конкурсі брали участь 118 дівчат, у віці від 18 до 26 років.

Україну представляла 18-річна студентка Поліна Ткач із Києва, яка у вересні виграла конкурс “Міс Україна-2017”.

Конкурс “Міс світу – 2017” проходив на курортному острові Хайнань з 20 жовтня.