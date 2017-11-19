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Міністр оборони Польщі: Росія готується до війни

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Нещодавні російські масштабні військові навчання «Запад-2017» свідчать про підготовку РФ до наступальних операцій.Таку думку під час перебування у Канаді висловив міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич, повідомляє Укрінформ.

“Навчання “Запад-2017” закінчилися два місяці тому. Вони відбувалися у просторі між Північним льодовитим океаном і Чорним морем та залучали навіть пуски балістичних ракет “Іскандер”, які можуть нести ядерні боєголовки. Росіяни готувалися не до оборони, а до агресії”, – сказав Мацеревич.

Він наголосив, що йдеться не про нову Холодну війну, а саме про підготовку до гарячого протистояння.

“З цієї точки зору Польща має погодитися із припущенням, що це не нова Холодна війна, а уведення до гарячої війни”, – зазначив міністр оборони.

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