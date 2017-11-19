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До Польщі в газових балонах намагалися провезти контрабандні сигарети

Дарина Смеречанська

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Учора в пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, прикордонники Мостиського загону спільно із працівниками митниці виявили сховок із контрабандними тютюновими виробами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Вивезти товар до сусідньої країни намагався наш співвітчизник, який їхав автомобілем «ГАЗель» 2004 року випуску української реєстрації. Під час здійснення заходів прикордонного контролю під днищем транспортного засобу, в двох балонах для газу було знайдено 480 пачок сигарет загальною вартістю понад 10,2 тисячі гривень.

Виявлений товар та автомобіль встановленим порядком передано співробітникам фіскальної служби.

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