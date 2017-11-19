Біля Львова перевернувся бензовоз. Дорогою розлилося пальне, на місці – рятувальники

Сьогодні вночі в с. Малі Підліски Жовківського району водій бензовоза не впорався з керуванням, внаслідок чого перевернулася цистерна з пальним. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, о 00:29 год. 19 листопада в с. Малі Підліски Жовківського району, водій бензовоза «Рено Преміум» з напівпричепом (автомобіль належить ТзОВ «Торгова фірма «Кременчукнафтопродукт»), 1954 року народження, на повороті дороги не впорався з керуванням та допустив перекидання цистерни. Внаслідок події відбувся витік пального з заправних горловин цистерни на проїзджу частину.

З метою недопущення загорання, місця виливу пожежно – рятувальними підрозділами засипані піскосумішшю та створено пінну подушку. Проводиться відкачка пального з цистерни в проміжну ємність. Внаслідок ДТП травмованих та загиблих немає.

Рух на даній ділянці дороги регулюється працівниками поліції. Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка. Ситуація контрольована.