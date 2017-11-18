За добу на Львівщині сталися три смертельні ДТП

Минулої доби у Львівській області під ДТП у загинуло троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 17 листопада о 14:43 год. в с. В`язова Камʼянка – Бузького району, на автодорозі Ковель-Львів, водій автомобіля “Рено Сценік”, 1977 року народження, житель м. Червоноград, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем “Деу Ланос”, під керуванням жителя м. Соснівка, 1982 року народження. Внаслідок ДТП водій автомобіля “Рено Сценік” госпіталізований в Жовківську ЦРЛ. Водій автомобіля “Деу Ланос” від отриманих травм помер на місці події, пасажир даного автомобіля, 1988 року народження, жителька м.Соснівка, госпіталізована в Жовківську ЦРЛ.
Окрім цього, о 18:00 водій невідомого автомобіля поблизу м. Броди на автомобільній дорозі Київ – Чоп здійснив наїзд на пішохода, 1969 року народження, жителя с. Сухота Бродівського району, який від отриманих травм помер на місці події.
Водночас о 22:14 в с. Берегове Мостиського району на автодорозі “Шегині – Львів”, водій автомобіля “Шкода Октавія”, 1991 року народження, житель м. Жидачів, скоїв наїзд на пішохода,1974 року народження, жителя с. Берегове Мостиського району, який від отриманих травм помер на місці ДТП.
Дарина Смеречанська