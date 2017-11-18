За добу на Львівщині сталися три смертельні ДТП

Минулої доби у Львівській області під ДТП у загинуло троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 17 листопада о 14:43 год. в с. В`язова Камʼянка – Бузького району, на автодорозі Ковель-Львів, водій автомобіля “Рено Сценік”, 1977 року народження, житель м. Червоноград, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем “Деу Ланос”, під керуванням жителя м. Соснівка, 1982 року народження. Внаслідок ДТП водій автомобіля “Рено Сценік” госпіталізований в Жовківську ЦРЛ. Водій автомобіля “Деу Ланос” від отриманих травм помер на місці події, пасажир даного автомобіля, 1988 року народження, жителька м.Соснівка, госпіталізована в Жовківську ЦРЛ.

Окрім цього, о 18:00 водій невідомого автомобіля поблизу м. Броди на автомобільній дорозі Київ – Чоп здійснив наїзд на пішохода, 1969 року народження, жителя с. Сухота Бродівського району, який від отриманих травм помер на місці події.

Водночас о 22:14 в с. Берегове Мостиського району на автодорозі “Шегині – Львів”, водій автомобіля “Шкода Октавія”, 1991 року народження, житель м. Жидачів, скоїв наїзд на пішохода,1974 року народження, жителя с. Берегове Мостиського району, який від отриманих травм помер на місці ДТП.