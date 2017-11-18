Україна і Польща хочуть зняти мораторій на ексгумацію могил

Україна і Польща збираються зняти мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт та спільного їх відновлення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Глави держави.

Власне, заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв провів зустріч з Державним секретарем – керівником Канцелярії Президента Республіки Польща Кшиштофом Щерським. Зустріч відбулась у Кракові за дорученням Президентів Петра Порошенка та Анджея Дуди.

Під час засідання Консультаційного комітету сторони обмінялись думками щодо поточного стану двосторонніх відносин. Вони підтвердили свою відданість зміцненню стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща.

Сторони погодились з необхідністю зняти мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт та спільного їх відновлення. У цьому контексті було домовлено провести міжурядову зустріч на рівні віце-прем’єр-міністрів найближчим часом.

Під час зустрічі Костянтин Єлісєєв та Кшиштоф Щерський погодились з важливістю продовження роботи двосторонньої міжурядової комісії із захисту та повернення культурних цінностей.

Українська та польська сторони домовились співпрацювати з відповідними місцевими органами влади з метою вирішення питань, що становлять обопільний інтерес.

Співрозмовники також обговорили підготовку до візиту Президента Республіки Польща Анджея Дуди до Харкова у грудні цього року.

В ході зустрічі було підтверджено спільне прагнення сторін сприяти розширенню та поглибленню міжлюдських контактів.

Також відбувся обмін думками щодо майбутнього Саміту Східного партнерства 24 листопада у Брюсселі.