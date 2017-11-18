На Львівщині зіткнулися дві попутні вантажівки: є постраждалий

У місті Самбір зіткнулися два попутні автомобілі. Внаслідок ДТП один з водіїв отримав тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 листопада близько 10.05 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород між містом Новий Калинів та селом Бабина, Самбірського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Мерседес Бенс Аксар», 33-річний житель Самбірського району, скоїв зіткнення з автомобілем «МАН ТЖС», який рухався у попутному напрямку під керуванням 51-річного мешканця Старосамбірського району.

Внаслідок автопригоди водій «Мерседесу» отримав тілесні ушкодження – «закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітки».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція