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Матч першої ракетки України Еліни Світоліної визнаний WTA найкращим у році

Дарина Смеречанська

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Матч першої ракетки України Еліни Світоліної проти француженки Каролін Гарсії в чвертьфіналі турніру в Пекіні визнаний найкращим у минулому сезоні WTA. Ця зустріч проходила 3,5 години і завершилася на користь Гарсії– 6:7, 7:5, 7:6.  Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

У вирішальному сеті Еліна двічі виходила подавати на перемогу, але в підсумку Каролін вдалося перемогти в тайбрейку.

Світоліна і Гарсія в найкращому матчі сезону за версією WTA на двох організували 19 брейків. Українка втратила 12 брейк-поінтів, а француженка 6. Гарсія вчинила 60 віннерів (67 невимушених помилок), Світоліна відзначилася 31-м активно виграним розіграшем і допустила 42 невимушених помилки.

Минулий сезон – найуспішніший у кар’єрі українки. Еліна завершила рік у статусі шостої ракетки світу і виграла п’ять турнірів – в Дубаї, Тайбеї, Стамбулі, Римі і Торонто.

 

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