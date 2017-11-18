Львів’янин погрожував своєму пасинку вбивством і всадив ножа у груди

У Львові поліцейські затримали чоловіка, який поранив ножем свого пасинка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

У Франківський відділ поліції 17 листопада близько 9.30 надійшло повідомлення про те, що в одній з львівських квартир один чоловік погрожує іншому вбивством.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що між двома чоловіками, вітчимом і пасинком, віком 49 та 29 років, виник конфлікт. Під час сварки старший чоловік наніс молодшому удар ножем в область грудей.

Потерпілого госпіталізовано з діагнозом: «проникаюча колото-різана рана плевральної порожнини ділянки грудної клітини».

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.