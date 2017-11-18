ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янин погрожував своєму пасинку вбивством і всадив ножа у груди

Дарина Смеречанська

|

У Львові поліцейські затримали чоловіка,  який поранив ножем свого пасинка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

У Франківський відділ поліції 17 листопада близько 9.30 надійшло повідомлення про те, що в одній з львівських квартир один чоловік погрожує іншому вбивством.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що між двома чоловіками, вітчимом і пасинком, віком 49 та 29 років, виник конфлікт. Під час сварки старший чоловік наніс молодшому удар ножем в область грудей.

Потерпілого госпіталізовано з діагнозом: «проникаюча колото-різана рана плевральної порожнини ділянки грудної клітини».

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Львівський геріатричний пансіонат – унікальне місце: воно має у своєму володінні земельну ділянку площею близько 14 гект...

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...