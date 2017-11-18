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Хакери викрали персональні дані учасників АТО

Дарина Смеречанська

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Хакери зламали комп’ютер підрозділу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та викрали звідти персональні дані учасників АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кіберполіції України.

За словами начальника Департаменту кіберполіції Сергія Демедюка, користувач соціальної мережі  під вигаданим ім’ям пропонував завантажити архіви з персональною інформацією учасників АТО.

«Сьогодні ми встановили комп’ютер, зламавши який, хакери отримали доступ до всієї інформації, що була розміщена не тільки на даному пристрої, а й в усій локальній мережі підрозділу. Наразі ми проводимо ретельний огляд ураженої техніки», – розповів Сергій Демедюк.

Він додав, що тримачем цієї інформації є працівник регіонального підрозділу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Нині працівники поліції проводять перевірку для визначення шляхів ураження комп’ютера шкідливим програмним забезпеченням. Правоохоронці також встановлюють осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного інциденту.

Розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 361 КК України.

 

 

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