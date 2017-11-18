Галицький районний суд у Львові «замінували» з Росії?

Протягом учорашнього дня в Україні до підрозділів поліції надійшло 13 повідомлень про замінування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Як він зазначив, одинадцять таких повідомлення зареєстровано в місті Київ та по одному в містах Львів та Херсон. Об’єктами посягань у столиці називалися телеканал “ICTV”, центральний автовокзал, автовокзал “Дарниця”, торгово-розважальні центри “Атмосфера”, “Аладдін”, “Комод”, “Квадрат”, “Dream Town”, універмаг “Україна” та станції “Либідська”, “Святошин” й “Дніпро” Київського метрополітену, у місті Львів – Галицький районний суд, а в місті Херсон – міськрада.

«Поліцейським вдалося ідентифікувати деякі дзвінки. ”Мінери” дзвонили з російського Lanc Telecom (Express Teleservice), яке належіть МТС Росія.

Це вже не просто забавки, це цілеспрямована робота російських спецслужб по дестабілізації ситуації в нашій країні. Ворог, крім бойових дій, має мету – на нашій мирній території посіяти паніку та хаос. Не вийде. Правоохоронні органи на варті безпеки громадян та робитимуть все можливе, аби спокій та відчуття захищеності й надалі не лишали українців.Просимо із розуміння ставитися до заходів безпеки та не піддаватися на провокації», – наголосив заступник голови Нацполіції.