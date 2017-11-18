Дорогою зі столиці до Львова помер відомий фотохудожник Василь Пилип'юк

У вічність відійшов на 67 році життя відійшов визначний український фотохудожник Василь Пилип’юк. Про це повідомляється на його офіційній сторінці у Facebook.

«Повертаючись автомобілем з Київського Національного університету культури і мистецтв, де працював завідувачем кафедри фотомистецтва, під час зупинки неподалік м. Рівного раптово втратив свідомість. Швидка допомога доставила його до реанімації. Діагноз – інсульт. Між 6 і 7 ранку пішов з життя», – зазначається у повідомленні.

Довідка:

Пилип’юк Василь Васильович народився 10 січня 1950 у селі Новоселиця Снятинського району Івано-Франківської області. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1993), заслужений діяч мистецтв України (1998), йому присвоєно вчене звання професора (2015). Художник Міжнародної федерації фотомистецтва (FIAP) (2007), президент видавничого підприємства «Світло й Тінь», головний редактор журналу «Світло й Тінь», член Національної спілки журналістів України, член президії та правління Національної спілки фотохудожників України, заступник президента Світового об’єднання фотографів українців (С. О. Ф. У. США), професор Львівської національної академії мистецтв.

Учасник численних фотовиставок, автор 87 фотоальбомів, з-поміж них — «Львів», «Живиця», «До тебе полинуть», «Пієта в камені», «Львівський державний академічний театр опери та балету ім. І. Франка», «Львівщина», «Ровенщина», «В краю Черемоша й Прута», «У світ широкий», «Древній Галич», «Львів. Пори року», «Золота підкова України», «Львів соборний», «Львів з Високого Замку», книги серії «Постаті»: «Лицар нації» — М. Колесса, «Чудотворна самобутність» — Г. Кірпа, «Погоня» — Д. Павличко, «Завжди вчитель» — І. Франко, «Світи Святослава Гординського», «Сподвижник національної медицини» — М. Павловський, «Світ моєї любові» — М. Поплавський, «Володар кам’яного персня» — Б. Возницький, і наступні видання: «Це моя Україна», «Для тебе, Львове, я живу!», «Земле Франкова, вклоняюсь тобі! Львівщина», «Україно, ти для мене диво!», «Львів, осяяний небесами», «Львівський державний університет внутрішніх справ» тощо.