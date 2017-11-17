Водіїв просять бути уважними: завтра на Львівщині – туман та ожеледиця

Завтра, 18 листопада, за повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області вночі та вранці місцями туман видимістю 200 – 500 м, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до водіїв та пішоходів з проханням не забувати: під час складних погодних умов, особливо під час ожеледиці, потрібно бути зосередженим, уважним та обережним.

Застосовуйте безпечні методи керування транспортними засобами: відмовтесь від ризикованих маневрувань, для зупинки авто – знижуйте швидкість повільно, дотримуйтесь безпечної дистанції та користуйтесь пасками безпеки, з особливою обережністю необхідно рухатися на поворотах, по мостах та естакадах. Під час ускладнення погодних умов, по можливості, утримайтесь від поїздок.

Пішоходам також не варто забувати про взаємоповагу та ввічливість. Перш ніж перейти дорогу, в тому числі й по пішохідному переходу, необхідно впевнитися, що автомобіль знаходиться на достатньо безпечній відстані. Пам’ятайте, що в умовах ожеледиці навіть найсучасніший автомобіль миттєво не зупиниться, і невідомо, як при різкому гальмуванні транспортний засіб поведе себе далі.