ОСТАННІ НОВИНИ

Водіїв просять бути уважними: завтра на Львівщині – туман та ожеледиця

Вероніка Рой

|

Завтра, 18 листопада, за повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області вночі та вранці місцями туман видимістю 200 – 500 м, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до водіїв та пішоходів з проханням не забувати: під час складних погодних умов, особливо під час ожеледиці, потрібно бути зосередженим, уважним та обережним.

Застосовуйте безпечні методи керування транспортними засобами: відмовтесь від ризикованих маневрувань, для зупинки авто – знижуйте швидкість повільно, дотримуйтесь безпечної дистанції та користуйтесь пасками безпеки, з особливою обережністю необхідно рухатися на поворотах, по мостах та естакадах. Під час ускладнення погодних умов, по можливості, утримайтесь від поїздок.

Пішоходам також не варто забувати про взаємоповагу та ввічливість. Перш ніж перейти дорогу, в тому числі й по пішохідному переходу, необхідно впевнитися, що автомобіль знаходиться на достатньо безпечній відстані. Пам’ятайте, що в умовах ожеледиці навіть найсучасніший автомобіль миттєво не зупиниться, і невідомо, як при різкому гальмуванні транспортний засіб поведе себе далі.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Львівський геріатричний пансіонат – унікальне місце: воно має у своєму володінні земельну ділянку площею близько 14 гект...

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...