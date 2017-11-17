В Україні 45% студентів-бюджетників отримують стипендії, - Міносвіти

В Україні 45% студентів отримують академічні стипендії, це понад 310 тис. студентів. Про це повідомляє 112 Україна.

«Загалом станом на сьогодні охоплення академічними стипендіями складає 45% від загальної чисельності студентів, які навчаються за кошти державного бюджету. Це понад 310 тис. студентів, які навчаються за програмами молодшого спеціаліста, бакалавра і магістра. Академічні підвищення в тому числі отримують понад 12%. Це не лише відмінники, це ті, які за рейтингом успішності посідають провідні позиції. Це значно більше, ніж ми мали відмінників у 2016 році”, – сказав перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець.

Він зазначив, що соціальні стипендії отримують 49,5 тис. студентів. На це щомісяця витрачають понад 60 млн грн.

«Зараз стипендія дітей-сиріт складає понад 2 300 грн. Це не єдина виплата для дітей-сиріт, вони ще отримують додаткові кошти на купівлю підручників. Найвища категорія – це учасники і переможці міжнародних предметних олімпіад, які отримують стипендії президента. Нинішнього року призери, переможці міжнародних олімпіад отримують стипендію в сумі близько 3 000 грн», – додав представник профільного міністерства.

Ковтунець також нагадав, що звичайна академічна стипендія наразі складає 1 300 грн. Її отримують студенти вищих університетів й академій.

«Для гостродефіцитних спеціальностей, де був невисокий конкурс і йшла молодь з невисокими результатами за середню освіту, стипендія підвищена, і зараз у таких спеціальностях вона перевищує 1 600 грн. Підвищена академічна для таких гостродефіцитних спеціальностях складає майже 2 500 грн. Сюди включено стипендію для студентів, які навчаються на вчительських спеціальностях природничого, фізико-математичного спрямування, а також на низці природничих і технічних спеціальностей», – уточнив він.