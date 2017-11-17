ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні 45% студентів-бюджетників отримують стипендії, - Міносвіти

Юлія Шпак

|

В Україні 45% студентів отримують академічні стипендії, це понад 310 тис. студентів. Про це повідомляє 112 Україна.

«Загалом станом на сьогодні охоплення академічними стипендіями складає 45% від загальної чисельності студентів, які навчаються за кошти державного бюджету. Це понад 310 тис. студентів, які навчаються за програмами молодшого спеціаліста, бакалавра і магістра. Академічні підвищення в тому числі отримують понад 12%. Це не лише відмінники, це ті, які за рейтингом успішності посідають провідні позиції. Це значно більше, ніж ми мали відмінників у 2016 році”, – сказав перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець.

Він зазначив, що соціальні стипендії отримують 49,5 тис. студентів. На це щомісяця витрачають понад 60 млн грн.

«Зараз стипендія дітей-сиріт складає понад 2 300 грн. Це не єдина виплата для дітей-сиріт, вони ще отримують додаткові кошти на купівлю підручників. Найвища категорія – це учасники і переможці міжнародних предметних олімпіад, які отримують стипендії президента. Нинішнього року призери, переможці міжнародних олімпіад отримують стипендію в сумі близько 3 000 грн», – додав представник профільного міністерства.

Ковтунець також нагадав, що звичайна академічна стипендія наразі складає 1 300 грн. Її отримують студенти вищих університетів й академій.

«Для гостродефіцитних спеціальностей, де був невисокий конкурс і йшла молодь з невисокими результатами за середню освіту, стипендія підвищена, і зараз у таких спеціальностях вона перевищує 1 600 грн. Підвищена академічна для таких гостродефіцитних спеціальностях складає майже 2 500 грн. Сюди включено стипендію для студентів, які навчаються на вчительських спеціальностях природничого, фізико-математичного спрямування, а також на низці природничих і технічних спеціальностей», – уточнив він.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Львівський геріатричний пансіонат – унікальне місце: воно має у своєму володінні земельну ділянку площею близько 14 гект...

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...