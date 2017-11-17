В центрі Львова можна замінити посвідчення водія

У приміщенні центру надання адміністративних послуг, що знаходиться майже у центрі Львова (на вул. Левицького, 67), від сьогодні запрацював сервісний центр МВС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МВС.

З 17 листопада громадянам надають послуги заміни посвідчення водія, видають довідки про відсутність судимостей, а також консультують щодо усіх послуг сервісних центрів МВС.

Як відомо, у Львові також працює сучасний сервісний центр МВС за адресою вул. Данила Апостола, 11. Тут можна отримати та замінити посвідчення водія, зареєструвати, перереєструвати та зняти з обліку транспортний засіб. Також працює екзаменаційний клас для складання іспитів зі знань правил дорожнього руху.

Отримати консультації та додаткову інформацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна також за телефоном (044) 290-19-88, або через офіційну сторінку в Фейсбук, скористатися онлайн сервісами – на сайті hsc.gov.ua