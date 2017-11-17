ОСТАННІ НОВИНИ

В центрі Львова можна замінити посвідчення водія

Омелян Шевчук

|

У приміщенні центру надання адміністративних послуг, що знаходиться майже у центрі Львова (на вул. Левицького, 67), від сьогодні запрацював сервісний центр МВС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МВС.

З 17 листопада громадянам надають послуги заміни посвідчення водія, видають довідки про відсутність судимостей, а також консультують щодо усіх послуг сервісних центрів МВС.

Як відомо, у Львові також працює сучасний сервісний центр МВС за адресою вул. Данила Апостола, 11. Тут можна отримати та замінити посвідчення водія, зареєструвати, перереєструвати та зняти з обліку транспортний засіб. Також працює екзаменаційний клас для складання іспитів зі знань правил дорожнього руху.

Отримати консультації та додаткову інформацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна також за телефоном (044) 290-19-88, або через офіційну сторінку в Фейсбук, скористатися онлайн сервісами – на сайті hsc.gov.ua

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Львівський геріатричний пансіонат – унікальне місце: воно має у своєму володінні земельну ділянку площею близько 14 гект...

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...