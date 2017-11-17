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У неділю для львівських нужеднних влаштують благодійний обід

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У неділю, 19 листопада, у Всесвітній день нужденних, Мальтійська служба допомоги організовує благодійний обід у Храмі Воскресіння Христового, що на вул. Городоцькій, 319а. Обіду передуватиме Літургія, котра розпочнеться о 14.30. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

19 листопада відзначатиметься перший в історії Всесвітній день бідних. Цей день встановив Папа Франциск, закликаючи кожного згадати про свій обов’язок допомагати бідним та нужденним.

Мальтійська служба допомоги, дбаючи про найбідніших, організовує у цей день благодійний обід для 200 потребуючих осіб. Таким чином ми долучаємося до ініціативи Понтифіка, який у неділю після Літургії розділить трапезу у ватиканському Залі Павла VI разом з 1,5 тис. нужденних, що прибудуть з різних країн.

У Львові на обід запрошено людей, котрі роками харчуються на мальтійській благодійній кухні, львів’яни, якими опікуються центри обслуговування одиноких вдома.

«Додатково кожен наш гість отримає пакунок з продуктами. Туди увійдуть фрукти, сік, мед, печиво. Ми придбали саме такі продукти, на які у наших клієнтів не залишається коштів після сплати комунальних послуг та купівлі необхідних для життя ліків. Такі ж пакунки отримають і клієнти мальтійської благодійної кухні, які через поважний вік та стан здоров’я вже багато років не виходять з дому.

Вже понад два десятиліття Мальтійська служба в рамках постійно діючого проекту «Благодійна кухня» забезпечує одиноких людей похилого віку головним – їжею.

«Благодійна кухня» з роками не втрачає своєї актуальності, особливо тепер. Адже є люди, у котрих з мізерної пенсії після оплати комунальних послуг, купівлі необхідних для життя ліків не залишається коштів на харчування. До того ж не кожен з клієнтів МСД чи то через поважний вік, чи то через інвалідність може самостійно придбати і, навіть, приготувати собі обід»,- розповідають організатори.

За додатковою інформацією звертатися до Марії Панчак +38 099 543 63 06, 032 275 12 00 Мальтійська служба допомоги maria@malteser.lviv.ua

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