У Мінфіні заговорили про напівлегальність ринку лотерей

В Україні існує де-факто нелегальний ринок азартних ігор та напівлегальний ринок лотерей. Про це заявив заступник міністра фінансів України Сергій Марченко, повідомляє «Апостроф».

За його словами, тема регулювання лотерейного ринку для нинішнього складу Мінфіну, як і для всіх попередників, вирішення цього питання є надзвичайним викликом.

«На моїй пам’яті п’ять попередників міністра фінансів якимось чином намагалися вирішити цю проблему. Суть її в тому, що в нас на сьогоднішній момент є по суті ринок, який всі бачать – гральний ринок під виглядом лотерей. Від того, як ви напишете, дуже багато чого залежить у юридичному спорі. Тому я дуже рідко намагаюсь коментувати ці речі. Кожне слово, сказане про лотерейний бізнес, використовується гравцями лотерейного бізнесу для маніпуляцій і диспутів у судах. На жаль, можливості Мінфіну в цьому випадку набагато менші, ніж можливості лотерейних операторів. Тому я хочу, щоб ви чітко розуміли: є певна суспільна проблема, для вирішення якої недостатньо лише повноважень Мінфіну. Суть проблеми в тому, що у нас є де-факто нелегальний ринок азартних ігор, який де-юре незаконний, і напівлегальний ринок лотерей», – сказав Сергій Марченко.