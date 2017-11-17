У Львові суд на 11 років «посадив» чоловіка, що скоїв вкрай жорстоке вбивство

Галицький районний суд Львова посадив на 11 років до в’язниці чоловіка, що на ґрунті ревнощів особливо жорстоко вбив людину. Про це йдеться в оприлюдненому 13 листопада вироку суду, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у вироку, обвинувачений 20 квітня 2014 року приблизно о 00 годин 30 хвилин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння вчинив умисне вбивство у квартирі.

Як встановив суд, керуючись раптово виниклим умислом, спрямованим на вчинення вбивства чоловіка, який виник на ґрунті ревнощів до їхньої спільної знайомої, з 00.30 по 02.45 годин з особливою жорстокістю почав завдавати множинні удари руками в ділянку голови потерпілого, в результаті чого потерпілий впав на підлогу. Схопивши його за верхній одяг, обвинувачуваний затягнув його у кухню, де мікрохвильовою пічкою, яку взяв з холодильника, завдав удар в голову. Далі, використовуючи предмети, які були у кухні, почергово завдавав множинні удари по голові потерпілого, та, утримуючи голову потерпілого, бив нею об радіатор опалення.

Продовжуючи побиття, він виштовхав потерпілого з кухні у коридор квартири, де продовжив завдавати численні удари руками по голові та тулубу потерпілого, після чого, взявши у коридорі в руки журнальний столик зі скляною робочою поверхнею, кинув ним у чоловіка, влучивши у ділянку голови. Від отриманих ушкоджень постраждалий впав на підлогу; згодом, підвівшись, намагався вийти з квартири. Однак обвинувачуваний, схопивши свою жертву під руки, вивів на площадку сходового маршу завдавав йому численні удари ногами по різних ділянках тіла, доки чоловік не перестав подавати ознак життя, після чого штовхнув ногою тіло, яке скотилось сходовим маршем на площадку першого поверху.

Будучи допитаним у судовому засіданні обвинувачуваний винним себе визнав частково, зокрема, вважає, що вбив чоловіка на грунті ревнощів та діяв з метою самооборони. Він пояснив, що того дня прийшов вночі до своєї коханки: коли він зайшов у спальню, побачив у ліжку разом із нею невідомого чоловіка, який був оголений. У цього чоловіка, за словами обвинувачуваного, у руках був ніж, відтак він взяв міркохвильовку і почав його нею бити, після чого використав інші предмети та забив чоловіка насмерть.

«Після цього повернувся у квартиру та зачинив двері, залишивши потерпілого на сходовій клітці першого поверху. В квартирі ліг на диван і заснув», – йдеться у вироку.

Водночас жінка, через яку, за словами обвинуваченого стався конфлікт, у суді заявила, що на той час вона підтримувала близькі та дружні відносини із обвинуваченим, який проживав у с Чишки. Окрім цього, у неї на квартирі один день на прохання друзів проживав загиблий. Того дня загиблий разом із знайомим в квартирі розпивали спиртні напої; близько 21:00 год., їхній друг покинув помешкання, вона пішла спати, чоловік залишився на кухні. Через сон вона чула грохіт крики і падіння предметів на кухні та побачила ліхтарі міліції. Від працівників міліції вона дізналась, що її знайомий вбитий лежить на сходовій клітині. У квартирі усе було порозкидане, побиті вазонки, стіл, мікрохвильовка, крісла.

Відтак суд виніс вирок:

«Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.4 ч.2 ст.115 КК України та призначити покарання – 11 /одинадцять/ років позбавлення волі. Строк відбуття покарання ОСОБА_1 рахувати з моменту його фактичного затримання з 20.04.2014 року».