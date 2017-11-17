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У Львові відбудеться фестиваль бойових мистецтв

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Вже 25 листопада у Львові в Палаці спорту «Україна» (вул. Мельника, 18) відбудеться фестиваль бойових мистецтв «Час вибрав нас». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Під час заходу заплановані захоплюючі показові виступи різних напрямків бойових мистецтв: капоера, тхеквондо, кунг-фу, філіппінські бойові мистецтва, рукопашний бій та багато інших.

Початок – о 12.00 год. Вхід – вільний.

Організатор – Школа виживання «Білі вовки».  Контактна особа – Сергій Білоус, 0973753037

 

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