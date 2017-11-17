У Львові патрульні затримали чоловіка, якого розшукували у Київській області

У Львові чоловік, який припаркував свій автомобіль на місці для людей з інвалідністю,перебував у розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора, близько 6 години вечора, екіпаж патрульної поліції виявив на вулиці Коциловського транспортний засіб, водій якого здійснив зупинку на місці для інвалідів. Патрульні підійшли до чоловіка перевірити документи. 59-річний чоловік поводив себе занепокоєно, а тому інспектори перевірили його в базі даних та з’ясували, що він перебуває у розшуку у Київській області.

Особу доставили до Личаківського відділу поліції та передали слідчим. Також на нього винесли постанову за ч.5 ст.122 КУпАП за паркування на місці для інвалідів, за що передбачене покарання у вигляді штрафу – 1020 гривень.