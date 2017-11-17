ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові патрульні затримали чоловіка, якого розшукували у Київській області

Юлія Шпак

|

У Львові чоловік, який припаркував свій автомобіль на місці для людей з інвалідністю,перебував у розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора, близько 6 години вечора, екіпаж патрульної поліції виявив на вулиці Коциловського транспортний засіб, водій якого здійснив зупинку на місці для інвалідів. Патрульні підійшли до чоловіка перевірити документи. 59-річний чоловік поводив себе занепокоєно, а тому інспектори перевірили його в базі даних та з’ясували, що він перебуває у розшуку у Київській області.

Особу доставили до Личаківського відділу поліції та передали слідчим. Також на нього винесли постанову за ч.5 ст.122 КУпАП за паркування на місці для інвалідів, за що передбачене покарання у вигляді штрафу – 1020 гривень.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Львівський геріатричний пансіонат – унікальне місце: воно має у своєму володінні земельну ділянку площею близько 14 гект...

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...