ОСТАННІ НОВИНИ

У Києві жінка майже місяць ховала у квартирі труп матері

Олександр Косик

|

У Києві в Дніпровському районі на вул. Плеханова 32-річна жінка місяць ховала в квартирі тіло померлої матері. Про це повідомила прес-служба поліції Києва в Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

У поліцію надійшов дзвінок про те, що з квартири доносився специфічний запах.

32-річна господиня квартири відмовилася відчиняти правоохоронцям двері. І коли жінка почула, що поліцейські збираються звернутися до рятувальників, погодилася.

«У квартирі дійсно був нестерпний запах, а коли ми її оглянули, то в одній із кімнат на підлозі знайшли труп жінки з ознаками розкладання. Як нам пояснила господиня квартири, це її 59-річна мати, яка померла півтора тижні тому, тому зараз цю інформацію ми перевіряємо», – сказав начальник Дніпровського райуправління поліції Олександр Кузьмін.

У квартирі також проживала 9-річна дочка господині квартири. Її направили в притулок для дітей. З нею працюють психологи, після чого її забере батько.

Запах з’явився в під’їзді ще місяць тому, сказали сусіди.

Не викликала швидку і поліцію, тому що думала, що потрібно буде платити гроші, яких у неї не було, заявила дочка померлої.

Подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян.

Тіло жінки направили на експертизу, за результатами якої буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Львівський геріатричний пансіонат – унікальне місце: воно має у своєму володінні земельну ділянку площею близько 14 гект...

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...