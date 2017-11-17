У Києві жінка майже місяць ховала у квартирі труп матері

У Києві в Дніпровському районі на вул. Плеханова 32-річна жінка місяць ховала в квартирі тіло померлої матері. Про це повідомила прес-служба поліції Києва в Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

У поліцію надійшов дзвінок про те, що з квартири доносився специфічний запах.

32-річна господиня квартири відмовилася відчиняти правоохоронцям двері. І коли жінка почула, що поліцейські збираються звернутися до рятувальників, погодилася.

«У квартирі дійсно був нестерпний запах, а коли ми її оглянули, то в одній із кімнат на підлозі знайшли труп жінки з ознаками розкладання. Як нам пояснила господиня квартири, це її 59-річна мати, яка померла півтора тижні тому, тому зараз цю інформацію ми перевіряємо», – сказав начальник Дніпровського райуправління поліції Олександр Кузьмін.

У квартирі також проживала 9-річна дочка господині квартири. Її направили в притулок для дітей. З нею працюють психологи, після чого її забере батько.

Запах з’явився в під’їзді ще місяць тому, сказали сусіди.

Не викликала швидку і поліцію, тому що думала, що потрібно буде платити гроші, яких у неї не було, заявила дочка померлої.

Подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян.

Тіло жінки направили на експертизу, за результатами якої буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження.