Центр Львова з восьмого грудня засяє святковими вогнями

Різдвяний ярмарок триватиме у Львові з 8 грудня до 15 січня. Відповідне рішення сьогодні, 17 листопада, погодили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначила директор департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич, цього року компанія «Львівські ярмарки» прикрасить головну міську ялинку.

«Компанія, яка облаштовуватиме ярмарок, бере на себе зобов’язання змінити всю ілюмінацію на території ярмарку на просп. Свободи і на пл. Ринок, а також облаштувати ілюмінацію і прикраси для новорічної ялинки на просп. Свободи», – зазначила вона.

«Робоча група протягом останніх 1,5 місяці працювала над візуалізацією ярмарку і над тим, якою має бути ялинка», – додав заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.