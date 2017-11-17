Священика зі Львівщини двічі за рік ловили п’яним за кермом

На Львівщині викрили священика, який за рік двічі сів за кермо п’яним. Настоятель храму Архістратига Михаїла в Стрию отець Володимир Будник уперше потрапив під санкції правоохоронців через непідсвічені номерні знаки, передає ТСН.

Коли правоохоронці зупинили його за це неподобство, з’ясувалося ще й те, що батюшка сів у машину після чарки. “Він зізнався, що вживав невелику кількість вина, оскільки це були поминальні дні, ходили по гробах відчитували померлих, і вже після того він вживав вино”, – розповів інспектор патрульної поліції Львова Олег Ясеницький. Від обстеження на вміст алкоголю захмелілий священнослужитель не відмовився, але по дорозі попросив зробити зупинку. “До нього був зроблений дзвінок – попросили, щоб він під’їхав, бо потрібно було висповідати стареньку жінку. Ну, ми не відмовляли йому”, – каже поліцейський. Згодом у лікарні було підтверджено, що вміст алкоголю в крові священика перевищує норму втричі. Як наслідок, отця Володимира оштрафували і позбавили права кермувати автомобілем протягом року.

Однак нещодавно батюшку знову помітили за кермом. У серпні на нього поскаржилися перехожі за те, що не пропустив людей на зебрі. Копи наздогнали порушника та зупинили його. “Було чутно різкий запах алкоголю від водія. Він відмовився проходити тест, вів себе агресивно, кричав, що не вживав алкогольних напоїв”, – пояснив в.о. керівника сектора реагування Стрийського відділу поліції Андрій Кулик. За повторне нетверезе водіння суд оштрафував священика на 20,5 тисяч гривень і позбавив прав іще на три роки.

Дружина священика Вікторія твердить, що отець Володимир вживав не алкоголь, а заспокійливий препарат барбовал. “Людина випила. Після АТО приїхав, у нас був такий нервовий зрив і були проблеми”, – пояснила вона. Парафіяни ж взагалі не знали, що їх священика двічі ловили п’яним за кермом. “Хороший священик, тримає церкву. Ми ніколи не бачили його п’яним – ні на подвір’ї, ні біля подвір’я”, – кажуть сусіди. Питання поведінки свого клірика вже розбирають у єпархіальному управлінні. “Священослужитель, якщо він зробив ось таку подію, він має прийти написати прохання і добровільно скласти з себе повноваження”, – вважає секретар Львівсько-Сокальської єпархії УПЦ-КП Володимир Бачинський.