Спортсменка зі Львівщини стала найкращою молодою тенісисткою України

У Києві сьогодні, 17 листопада, завершився чемпіонат України з настільного тенісу серед молоді віком до 21 року. Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі Львівської ОДА.

Успішно у цих представницьких змаганнях у складі збірної команди Львівської області змагалася вихованка Жовківської школи настільного тенісу, представниця Львівської обласної школи вищої спортивної майстерності Соломія Братейко (тренер В. Дідух).

У напруженій спортивній боротьбі Соломія захистила свій титул найкращої молодої тенісистки України, який вона здобула у 2016 році. Соломія – член збірної команди України.

У кінці листопада Соломія Братейко у складі збірної команди України братиме участь в Чемпіонаті світу з настільного тенісу в Італії, де захищатиме честь нашої держави.

Довідка

Соломія Братейко народилася в с.Андріївка Буського району Львівської області в спортивній родині. З дитинства почала займатись настільним тенісом. Батьки, аби забезпечити належні умови тренування для юної спортсменки, переїхали в м. Жовкву, де на той час відкрився сучасний спеціалізований спортивний зал для занять настільним тенісом «ЛІРС». Майстерність Соломії зростає з кожними змаганнями й наразі вона є однією із найперспективніших молодих спортсменок України.