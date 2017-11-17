Росія пропонує зробити новий кордон з Україною, - Кучма

Представник України в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає, що Росія фактично хоче створити на лінії зіткнення на Донбасі новий кордон. Про це він заявив у Києві журналістам, коментуючи розмову помічника президента Росії Владислава Суркова зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером у Белграді, передає УП.

З приводу миротворчої місії екс-президент сказав:

“29 пунктів Сполучені Штати запропонували, три Росія готова прийняти – і то, бачте, каже: три – це ж не нуль. Так це нуль, бо головна проблема – і головна позиція українська повинна бути незмінна: миротворчі війська мають бути присутні на всій території України, включаючи українсько-російський кордон!”.

“А те, що пропонує Росія на лінії зіткнення, – це зробити новий кордон з Україною, і зробити щось на зразок Придністров’я, знову заморожений конфлікт. Але це буде щось набагато гірше за Придністров’я, бо у Придністров’я немає кордону з Росією. А тут 420 кілометрів кордону, який ми не контролюємо взагалі – то що це буде?”, – заявив Кучма

На його думку, “до чого хоче привести та сторона – зрозуміло”.

“Я не бачу перспективи сьогодні розв’язання українсько-російського конфлікту. Не бачу. Такими поступками шансів домогтися миру в тому регіоні України нема”, – сказав Кучма.

З приводу обміну полоненими з бойовиками Донбасу Кучма сказав, що якщо це відбудеться цього року – це велике щастя для їхніх рідних.

“Дай Бог, щоб це відбулося. Але коли ми 14 місяців поспіль кожен раз у Мінську обговорювали ці проблеми – і жоден обмін не відбувся, це питання”, – заявив він.

“Я уже казав: все, що відбувається на Донбасі, і всі перспективи розвитку подій на Донбасі, залежать від Господа Бога і Путіна. Господа Бога нема, Путін є: захотів – зробив”, – додав Кучма.