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Перевіряють закупівлі «Стрийського вагоноремонтного», який віддав 62 млн грн створеній перед торгами фірмі

Омелян Шевчук

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Залізничний відділ поліції ГУНП у Львівській області розпочав досудове розслідування щодо вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ «Сота Україна» та «Стрийського вагоноремонтного заводу» під час проведення процедур закупівель у 2017 році на суму понад 62 млн грн. Про це стало відомо з ухвали Залізничного районного суду від 2 листопада 2017 року в рамках провадження №120171410060004523 від 27 жовтня 2017 року за ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення), пишуть НГ. Львів.

Підставою для розслідування стало звернення заступника міністра інфраструктури. У ньому йшлось про те, що ТОВ «Сота Україна» було зареєстроване 6 травня 2017 року, а на обліку у податковій інспекції перебувало з 10 травня. У своїх тендерних пропозиціях компанія надавала довідку від 17 травня про те, що зареєстрована як платник ПДВ з 1 червня 2017 року. Тобто «Сота Україна» отримала витяг до того, як офіційно стала платником ПДВ. Таким чином підприємство не могло сформувати цінові пропозиції з урахуванням ПДВ, оскільки в той час ще не було платником ПДВ. Також «Сота Україна» подає довідку про виконання аналогічних договорів з ПАТ «Дніпровагонрембуд» від 11 травня, на наступний день після реєстрації в податковій.

Саме цим мотивував слідчий своє клопотання щодо доступу до оригіналів документів компанії. Суддя задовільнив його клопотання та надав дозвіл.

ТОВ «Сота Україна» зареєстроване півроку тому у Києві, а її засновником є «Сота-Онлайн Холдинг» (Латвія), яке належить Тетяні та Міхаїлу Росаніним. Також директором фірми є аудитор Ганна Авраменко, яка ще очолює ТОВ «Укртрансінвест» віргінської «Ен.Сі.Юнайтед», яке впродовж 2010-2012 років отримало більше ніж півмільярда на замовленнях від залізниці.

Загалом компанія «Сота Україна» з травня 2017 року отримала замовлень на 426 млн грн. Варто зазначити, що найчастіше компанія конкурує з ТОВ «УМТК», щодо якого теж ведеться слідство за несплату податків в мільйонних масштабах. Серед останніх 10 закупівель для «Стрийського вагоноремонтного заводу», де переможцем було «Сота Україна», ТОВ «УМТК» жодного разу не надало всіх необхідних для перемоги документів.

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