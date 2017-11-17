Небайдужих закликають допомогти святому Миколаю привітати потребуючих дітей

У Львові вшосте стартує щорічна благодійна акція «Подаруй дитині свято». Коли дорослі допомагають святому Миколаю втілити у життя побажання із листів потребуючих діток. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Цьогоріч листи написали діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей переселенців та учасників зони АТО, дітей-інвалідів, сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, які проживають у Львові. А також пацієнти Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Уже традиційно волонтери зібрали 150 листів та публікують їх на сторінці акції в Facebook та пропонують усім охочим стати помічниками святого Миколая: обрати листа на сторінці в соцмережі, виконати дитячі побажання та до 15 грудня принести подарунок в Офіс Св. Миколая (м. Львів, вул. Винниченка 12/2ий поверх (Львівський обласний молодіжний центр).

Детальніше про акцію:

https://www.facebook.com/PodarujDitiniSvato

Координатори заходу тел.: 093 14 36 379 (Данило) або 097 041 44 26 (Вероніка).