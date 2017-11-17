Найкращі студенти Львова будуть отримувати по 25 тисяч премії

У програму «Львів науковий» буде внесено зміни і там будуть передбачені премії з бюджету міста Львова для найкращих студентів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий під час інавгурації нового студентського мера, який став позаштатним радником міського голови Львова, Олександра Николяка, інформує прес-служба Львівської міськради.

Нагадаємо, програма «Львів науковий» зараз передбачає 10 премій по 25 тис. грн кращим науковцям, а також премії на проведення наукових заходів. З наступного року такі премії зможуть отримувати також студенти, які запропонують свої цікаві проекти.

«У нас є програма підтримки для молодих науковців в рамках «Львів науковий». Ми виділяємо кошти для науковців, які показують хороші результати. Думаю, що можна в рамках цього проекту зробити ще додаток у плані підтримки молодих науковців-студентів, які навчаються, мають цікаві ідеї, чи стартапи. Премії по 25 тис. грн, на конкурсних засадах. Думаю, що треба попробувати, щоб у наступному бюджетному році на такі премії могли претендувати студенти. Не лише молоді науковці, які вже закінчили університет. Якщо будуть цікаві ідеї, ми готові це підтримувати. Тому треба доопрацювати положення «Львів науковий», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.