На території «Шевченківського гаю» збираються облаштувати інформаційно-освітній центр

У Львові на території Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького будуть будувати інформаційно-освітній комплекс. Про це сьогодні, 17 листопада, під час засідання виконавчого комітету ЛМР заявив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, сьогодні під час засідання виконкому Андрій Москаленко представляв Стратегію розвитку Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького до 2027 року. Після представлення документу він відповів на запитання, чи передбачено будівництво візит-центру на території Музею.

«Стратегія передбачає пріоритети, які би ми хотіли бачити. Один з пріоритетів – максимальне задоволення львів’ян, які приходять, щоб можна було подивитися на експонати в належний спосіб і придбати квитки, мати спосіб проводити конференції. Безперечно ми передбачаємо власне інформаційно-освітній комплекс», – зазначив А. Москаленко.

Своєю чергою міський голова Львова додав:

«Нам треба однозначно планувати будівлю для збереження експонатів, для адміністрації. Тому що ця будівля, яка зараз використовується, вона повинна переходити з часом до церкви, якщо таке бажання у церкви буде. Ми повинні мати будівлю, де ми будемо проводити конкурс по повній справ праці з координацією з церквою».

Нагадаємо, попри кримінальне провадження дирекція Музею архітектури та побуту оголосила тендер на будівництво візит-центру на території музею.

Нагадаємо, що намір збудувати візит-центр на території «Музею народної архітектури та побуту у м.Львові» по вул. Чернеча Гора, 1 (народна назва – «Шевченківський га») викликав широкий резонанс у місті Львові.