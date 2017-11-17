Міносвіти хоче збільшити держзамовлення на вчителів української мови

Міністр освіти Лілія Гриневич заявила про готовність збільшити держзамовлення на підготовку вчителів української мови, в тому числі для викладання в школах для нацменшин. Про це повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні ми провели круглий стіл із викладачами та адміністрацією Ужгородського національного університету, у ході якого попросили звернути особливу увагу на підготовку кадрів для викладання державної мови у школах для нацменшин. Ми готові збільшити держзамовлення на ці факультети вже в наступному році”, – сказала Гриневич.

Також вона повідомила, що в бюджет уже закладено понад 350 млн гривень на підвищення кваліфікації вчителів, у тому числі і вчителів української мови, які викладатимуть у школах нацменшин, зокрема угорських.

Крім того, за словами Гриневич, вчителям української мови в школах нацменшин доплачуватимуть 30% до заробітної плати.

“Надбавку за “престижність професії” у вигляді 30% до окладу вчителя ми платитимемо викладачам української в школах нацменшин, ця сума також закладена в бюджеті на наступний рік”, – сказала міністр.