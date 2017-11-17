ОСТАННІ НОВИНИ

Міносвіти хоче збільшити держзамовлення на вчителів української мови

Дарина Смеречанська

|

Міністр освіти Лілія Гриневич заявила про готовність збільшити держзамовлення на підготовку вчителів української мови, в тому числі для викладання в школах для нацменшин. Про це повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні ми провели круглий стіл із викладачами та адміністрацією Ужгородського національного університету, у ході якого попросили звернути особливу увагу на підготовку кадрів для викладання державної мови у школах для нацменшин. Ми готові збільшити держзамовлення на ці факультети вже в наступному році”, – сказала Гриневич.

Також вона повідомила, що в бюджет уже закладено понад 350 млн гривень на підвищення кваліфікації вчителів, у тому числі і вчителів української мови, які викладатимуть у школах нацменшин, зокрема угорських.

Крім того, за словами Гриневич, вчителям української мови в школах нацменшин доплачуватимуть 30% до заробітної плати.

“Надбавку за “престижність професії” у вигляді 30% до окладу вчителя ми платитимемо викладачам української в школах нацменшин, ця сума також закладена в бюджеті на наступний рік”, – сказала міністр.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Львівський геріатричний пансіонат – унікальне місце: воно має у своєму володінні земельну ділянку площею близько 14 гект...

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...