Львівські спортсмени здобули чимало медалей на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате

Цими днями в м. Кельце (Польща) завершився чемпіонат Європи-2017 з кіокушинкай карате серед кадетів та молоді в розділах «Куміте» і «Ката» – (EuropeanKyokushin / Shinkyokushin EKO ChampionshipsforCadets U16 and U22). Збірна України була представлена 46 спортсменами, з поміж яких дев’ять атлетів Львівщини повернулися додому з медалями. Про це Львівсьокму порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Підсумком виступу «синьо-жовтої» команди стала 21 медаль, 1-е командне місце в заліку змагань серед молоді і 2-е командне місце серед кадетів.

Результати виступів представників Львівщини в чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате-2017:

«Ката», кадети, молодь:

Роман Камінський – 1 місце (U16)

Микита Лебедєв – 2 місце (U16)

Ярослав Ковальчук – 1 місце (U22)

«Куміте», кадети (U16):

Анастасія Пришляк (-50кг) – 3 місце (U16)

Анастасія Левко (-50кг) – 3 місце (U16)

«Куміте», молодь (U22):

Юрій Крюков (-85кг) – 1 місце (U22)

Ростислав Ференц (-80кг) – 2 місце (U22)

Богдан Лемішко (-65кг) – 3 місце (U22)

Северин Палій (-70кг) – 3 місце (U22).