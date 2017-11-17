«Хто читає «Ратушу»?». Садовий відмовився підвищувати зарплати працівникам комунальної газети

Сьогодні, 17 листопада, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради розглядалося питання про виділення понад 171 тис. грн газеті «Ратуша» у рамках внесення змін до бюджету міста на 2017 рік. За наполяганням міського голови Львова Андрія Садового це питання перенесли. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

За словами директора департаменту фінансової політики Олега Іщука, газеті підвищили оклади.

«Згідно із законодавством, зарплата працівників комунального підприємства прирівнюється до зарплати в органах управління. Оскільки в органах управління підвищили розмір окладу у минулому році, відповідно у «Ратуші» також підвищили оклади. Вони звернулися із цим питанням на бюджетну комісію, яка підтвердила виділення таких коштів», – пояснив він.

Мер Львова Андрій Садовий не погодився виділяти кошти газеті «Ратуша», пославшись на ігнорування нею законодавства.

«Хто читає газету «Ратуша»?… Я хочу зрозуміти, якщо працівники газети «Ратуша» прирівняні до держслужбовців, то вони повинні виконувати закон. На превеликий жаль, жодної інформації про їхню фінансово-господарську діяльність ми не маємо. Вони просто ігнорують. Я пропоную, щоб ми це питання додатково розглянули на комісії, куди будуть подані всі документи про використання коштів. Лише після цього ми це б публічно розглянули… Я хочу знати, скільки там працює людей, яка їхня заробітна платня, який тираж. Це бюджетні кошти, а ми їх так легко віддаємо», – заявив міський голова.

«Я завжди підтримував ЗМІ. Оскільки це комунальний засіб масової інформації, то вони мають достатньо хороше фінансування», – наголосив Садовий.

Своєю чергою директор юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич зазначила, що «Ратуша» завершує процес приватизації:

«Вони вже завершують другий етап приватизації – прийняли рішення про перетворення в ТзОВ членів трудового колективу. У 2018 році вони вже мають бути ТзОВ».

Мер Львова заявив, що «Ратуша» отримує більше коштів, ніж інші ЗМІ міста.

«Мільйон гривень на рік ми виділяємо їм на оплату праці. Це дуже великі кошти. Жоден ЗМІ м. Львова такі кошти не отримує. При цьому, коли мова йде про публікацію документації, розпоряджень, рішень виконкому, вони відмовляються це робити. Що це таке? Я вважаю це нецільовим використанням коштів. Не можна їм потурати», – заявив А. Садовий.

«Я розумію, що моя думка викличе реакцію… Якщо я неправий, то бийте, карайте мене, але, вважаю, маємо бути чесними».

Відтак зміни до бюджету прийняли без пункту про виділення газеті «Ратуша» коштів.

Додамо, що газета «Ратуша» пропри те, що є комунальною, перебуває в опозиції до влади Львова.