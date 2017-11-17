Двоє львів’ян-браконьєрів влаштували нічне полювання у лісі в Кам’янка-Буському районі. Зловмисників ловили усім селом

На території Грабівського лісництва ДП «Буський лісгосп» впіймали чотирьох браконьєрів, які влаштували нічне полювання. Про це Львівському порталу повідомили Львівського OУЛМГ.

Так, 16 листопада близько 21 год. під час патрулювання мисливських угідь мисливствознавець ДП «Буський лісгосп» на території Грабівського лісництва ДП «Буський лісгосп» почув три постріли.

Згодом було виявлено легковий автомобіль Volvo в якому знаходились 2 чоловіки в камуфляжному одязі. Підійшовши ближче до автомобіля, мисливствознавець побачив ще двох осіб, які підходили до автомобіля але, ймовірно, побачивши мисливствознавця і притаїлися та лягли на землю.

Мисливствознавець зателефонував начальникові районного відділу Національної поліції Кам’янка-Бузького району та попросив на підмогу оперативну групу. Також він зателефонував до голови Кам’янка-Буського товариства мисливців «Крижень» Богдана Піска, щоб він виїхав йому на допомогу тому, що порушення було вчинено на території мисливських угідь товариства. Голова товариства не забарився і швидко прибув на підмогу.

В ході огляду було встановлено, що затриманим автомобілем прибули чотири чоловіки, які намагалися втекти з місця події, але їм перешкоджали небайдужі жителі села Полоничне Камянка-Буського району разом з сільським головою, які добровільно взялися допомагати мисливцям затримати порушників.

Під час огляду автомобіля працівниками Нацполіції було встановлено, що в автомобілі виявлено карабін Руджер калібру 308 вінчестер з встановленим приладом нічного бачення пульсар та глушником. Зброя була описана та вилучена представниками Нацполіції.

Після того учасники рейдової групи разом з працівниками Нацполіції прибули на місце події, де було вчинено незаконне полювання. І знову з цього місця вище означений автомобіль зробив спробу втекти з місця події у напрямку шосе Львів-Луцьк, але йому перешкодили мисливствознавець з групою односельчан. На місці події було знайдено дві застрелених козулі (самка і самець). Тут же працівниками Нацполіції були складені відповідні документи про порушення правил полювання.

Затриманих осіб було доставлено до Кам’янка-Буського райвідділу поліції. Туші козулі вилучені і зберігаються, як речові докази.

В присутності слідчої групи встановлено особи порушників. Двоє затриманих є мешканцями селища Добротвір Кам’янка-Буського району, а двоє інших – жителі міста Львова. На них складено протоколи про порушення правил полювання. Матеріали будуть передані в судові органи для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності.