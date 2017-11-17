Держекоінспекція дійшла висновку що, повітря на Рясному псує «Онур»

ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» без дозвільно викидає забруднюючу речовини у повітря. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держекоінспекції Львівської області.

Екоінспектори провели позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» щодо виконання виданого припису про усунення порушень природоохоронного законодавства.

В ході перевірки встановлено, що підприємством припис виконано не в повному обсязі: саме не отримано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Державною екологічною інспекцією у Львівській області вживаються заходи щодо притягнення посадової особи підприємства до адміністративної відповідальності та готуються матеріали для скерування в суд із позовом про тимчасову заборону (призупинку) діяльності в частині, що порушу єдотримання вимог природоохоронного законодавства.

Як раніше інформував Львівський портал, з’явилася інформація про те, що на вулиці Шевченка,388, з’явилося перевищення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, які можуть бути викликані діяльністю ТзОВ «Онур Конструкціон Інтершешинл». Фахівці хімічної лабораторії КП «Адмістративно-технічного управління» дійшли висновку, що гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин не перевищено.