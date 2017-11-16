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За добу тричі обкрадали супермаркет на Володимира Великого

Дарина Смеречанська

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За добу сталося три випадки крадіжки з магазину на вулиці Володимира Великого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Так, вчора, близько 17 години, патрульні отримали повідомлення про крадіжку з супермаркету на вулиці Володимира Великого. Коли екіпаж приїхав на місце події, охорона закладу торгівлі вказала на підозрювану. Жінку зупинили та встановили її особу. 18-річна мешканка одного з населених пунктів Львівської область спробувала викрасти одяг та предмети гігієни на суму 2134 гривні. На місце події скерували слідчо-оперативну групу.

О 20 годині екіпаж патрульних прибув на виклик в цей самий супермаркет за підозрою у вчиненні крадіжки громадянином. В 30-річного чоловіка виявили товар на суму 400 гривень, а також згорток з порошкоподібною речовиною. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Громадянина доставили до Франківського відділу поліції, а порошок передали на експертизу.

Згодом, близько 21 години, патрульні отримали на службовий планшет виклик на про крадіжку на цій самій вулиці. Інспектори виявили підозрюваного та зупинили його. В 21-річного чоловіка, під час поверхневої перевірки виявили таблетку невідомого походження. Зі слів особи «Субітекс». Чоловіка передали слідчим, а речовину передали на експертизу.

 

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