Вірусний гепатит В: що треба знати, аби не підхопити

Гепатит В – це вірусна інфекція, що вражає печінку і може викликати як гостру, так і хронічну форми хвороби. Вірус передається контактом із кров’ю або іншими рідинами організму інфікованої людини (сім’яною, вагінальною). Вірус гепатиту В може виживати за межами організму людини щонайменше 7 днів. Протягом цього періоду вірус може викликати інфекцію при потраплянні в організм людини, яка незахищена вакциною. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗ.

Гепатит В може передатися:

– від інфікованої матері дитині,

– від інфікованої дитини неінфікованій дитині протягом перших 5 років життя,

– статевим шляхом під час незахищеного статевого акту,

– зі слиною через поцілунок, зубну щітку (при активній формі захворювання вірус гепатиту B може міститися у слині у достатній кількості для зараження),

– менструальними, вагінальними виділеннями і сім’яною рідиною,

– у результаті повторного використання шприців і голок в медичних установах чи серед користувачів ін’єкційних наркотиків.

Крім того, інфікування може статися під час медичних процедур, нанесення татуювань або використання лез для гоління або подібних предметів, заражених інфікованою кров’ю.

При звичайних побутових контактах – рукостисканні, обіймах, розмові, користуванні спільним посудом тощо з інфікованою людиною – вірус гепатиту B не передається.

Гепатит В: інкубаційний період

Інкубаційний період вірусу гепатиту В становить, у середньому, 75 днів, але може варіюватися від 30 до 180 днів. Гостре захворювання може розвинутися у хронічний гепатит В.

Симптоми гепатиту В

Більшість людей не відчувають ніяких симптомів під час гострої стадії інфекції. У деяких людей хвороба протікає гостро з симптомами, що тривають кілька тижнів. Вони включають пожовтіння шкіри і очей, потемніння сечі, надмірну втому, нудоту, блювання і біль у животі.

Хронічні інфекції розвиваються у 80%-90% дітей грудного віку, інфікованих гепатитом В протягом першого року життя, і у 30%-50% дітей, інфікованих гепатитом В до досягнення 6 років.

Профілактика гепатиту В

Запобігти захворюванню можна завдяки безпечній і ефективній вакцині. Діти повинні отримати три дози вакцини від гепатиту В — перше щеплення протягом 24 годин від народження, другу дозу у віці 1 місяць, і третю — у 6 місяців. Якщо ви не були вакциновані від гепатиту В — проконсультуйтеся з лікарем.

Відмовляючись від вакцинації, ви ставите під загрозу здоров’я і життя вашої дитини.