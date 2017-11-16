В Україні хочуть відмовитися від дрібних монет і перейти до заокруглення у чеках

Національний банк України розглядає можливість оптимізації обігу дрібних монет та пропонує запровадити в Україні механізм заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків за товари. Зокрема, йдеться про припинення виготовлення монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НБУ.

Як зазначається, монети дрібних номіналів (1 – 5 коп.) майже припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги. Вони не повною мірою забезпечують функцію обігу, тобто фактично припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги. Водночас вартість виготовлення таких монет перевищує їх номінальну вартість.

Урахувавши світовий досвід, Національний банк України підготував проект Постанови «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів», яким передбачається:

1.Національний банк України припинить карбування монет номіналами 1, 2, 5 копійок (оскільки вони припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги) та монет номіналом 25 копійок (оскільки у разі відсутності монет номіналами 1, 2 та 5 копійок 25 копійок не будуть розмінюватися 10 копійками). Водночас усі ці номінали розмінних монет і надалі залишатимуться в обігу. Проте у подальшому готівковий обіг не буде поповнюватися новими монетами зазначених номіналів (додатковим випуском).

2.Монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок продовжуватимуть виконувати функцію засобу платежу (грошова одиниця України – гривня − і надалі дорівнюватиме 100 копійкам).

3.Встановлюються такі правила заокруглення загальної (у чеку) суми покупки, у разі відсутності монет і у покупця, і у продавця:

– сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в сторону зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

– сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в сторону збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

У разі наявності у покупця монет дрібних номіналів він і надалі може ними розраховуватися, а у разі наявності таких монет у продавця, він може видати покупцеві решту цими номіналами.

4.Суб’єкти господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, які здійснюють готівкові розрахунки із споживачами із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій під час проведення готівкових розрахунків, зазначатимуть у чеках загальні суми до заокруглення та після нього, зокрема, використовуючи механізм знижок/надбавок. Це не потребуватиме додаткових витрат на перепрограмування РРО.

5.Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.

6.Населення і надалі зможе використовувати розмінні монети дрібних номіналів, а торговельна мережа – встановлювати маркетингові ціни, які закінчуються на 99 коп.Додамо, що наразі в обігу перебуває 12.9 млрд. шт. монет, у тому числі номіналами 1 коп. – 2.4 млрд. шт., 2 коп. – 1.4 млрд. шт., 5 коп. – 1.9 млрд. шт., 10 коп. – 3.8 млрд. шт., 25 коп. – 1.7 млрд. шт., 50 коп. – 1.2 млрд. шт. та 1 грн. – 0.5 млрд. шт.