У Львові майстри обікрали квартиру?

Львів’янка звинуватила ремонтників у крадіжці свого майна. Поліцейські з’ясовують, хто саме вчинив злочин у помешканні потерпілої. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Галицький відділ поліції надійшла заява від 45-річної львів’янки. Жінка повідомила, що з липня по вересень майстри ремонтували її квартиру у будинку на вулиці Дорошенка. Після завершення робіт вона виявила відсутність у помешканні стабілізатора напруги, змішувача, міксера, обігрівача та інших речей. Загальна сума заподіяних збитків – 12 000 гривень.

Наразі працівники поліції перевіряють на причетність до крадіжки чоловіків, які виконували ремонтні роботи.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.